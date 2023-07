UnitedHealth en JPMorgan stijgen op Wall Street na cijfers

UnitedHealth en JPMorgan Chase behoorden vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grote zorgverzekeraar UnitedHealth verhoogde zijn winstverwachting voor hele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Het aandeel UnitedHealth, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, steeg 4,5 procent. Ook JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten en eveneens een Dow-fonds, kwam met beter dan verwachte resultaten en klom 2 procent.

JPMorgan Chase, dat begin mei de eerder omgevallen bank First Republic heeft overgenomen, profiteerde opnieuw van de hogere rentes en zag de winst flink stijgen. Volgens topman Jamie Dimon is de Amerikaanse economie daarbij “veerkrachtig” gebleven. De banken Citigroup en Wells Fargo, die niet tot de dertig Dow-fondsen behoren, publiceerden ook cijfers over het afgelopen kwartaal. Citigroup won 0,2 procent en Wells Fargo steeg 2,9 procent.

De algehele stemming op Wall Street was bescheiden positief. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars. Die volgde op een sterker dan verwachte afkoeling van de Amerikaanse inflatie. De hoop dat de Federal Reserve daardoor spoedig kan stoppen met renteverhogingen wakkerde de kooplust bij beleggers aan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 34.561 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4524 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 14.200 punten, na de koerswinst van 1,6 procent een dag eerder. De S&P 500 en de Nasdaq noteren rond de hoogste niveaus sinds april 2022.

Microsoft steeg 1,4 procent. Het verzoek van de Amerikaanse toezichthouder FTC om Microsoft tijdelijk te beletten de overname van Activision Blizzard af te ronden, is afgewezen door de rechter. De FTC vroeg om deze tijdelijke blokkering nadat de rechter eerder had geoordeeld dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van het gamebedrijf. De FTC gaat in beroep tegen dat besluit. Activision Blizzard kom 1,5 procent.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2022. De eenheidsmunt was 1,1230 dollar waard, tegen 1,1193 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 76,38 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 80,84 dollar per vat.