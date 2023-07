Zeldzame arrestatie van minister en hotelmagnaat in Singapore

De minister van Transport van Singapore en een hotelmagnaat zijn in Singapore gearresteerd en vrij snel daarna op borgtocht vrijgekomen. Dat meldt de Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) aan persbureau Reuters. De aanleiding voor hun aanhouding is onbekend. De zaak is opvallend, omdat de regering van de stadstaat prat gaat op de bestrijding van corruptie.

Het gaat om minister Subramaniam Iswaran en de algemeen directeur van Hotel Properties Ong Beng Seng. Het paspoort van Iswaran is afgepakt. De minister-president heeft laten weten dat Iswaran het land niet mag verlaten en dat hij geen toegang meer krijgt tot overheidsgebouwen en -documenten. Om corruptie te ontmoedigen, worden bewindspersonen in Singapore goed betaald. Zo bedragen de jaarsalarissen van sommige ministers meer dan 1 miljoen Singaporese dollar, omgerekend bijna 674.000 euro.

Het bedrijf van Ong heeft ongeveer 38 hotels en resorts in beheer. De CPIB heeft hem toegestaan Singapore te verlaten. Wel heeft de CPIB Ong verzocht zich te melden bij terugkeer, waarna zijn paspoort alsnog wordt afgenomen. Hotel Properties heeft laten weten dat er geen aanklacht was ingediend tegen Ong, maar dat hem was gevraagd informatie te delen over zijn interacties met Iswaran.