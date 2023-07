Zorgverzekeraar UnitedHealth wint flink op Wall Street

UnitedHealth behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grote zorgverzekeraar verhoogde zijn winstverwachting voor hele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg 7,2 procent.

Beleggers op Wall Street deden het verder rustig aan op de laatste dag voor het weekend. Eerder deze week was er nog sprake van een opmars, die volgde op een sterker dan verwachte afkoeling van de Amerikaanse inflatie. Daardoor rees de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente, wat de kooplust bij beleggers leek aan te wakkeren.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 0,3 procent hoger op 34.509,03 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4505,42 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 14.113,70 punten.

JPMorgan Chase kwam met beter dan verwachte resultaten. De grootste bank van de Verenigde Staten nam begin mei de eerder omgevallen bank First Republic over, profiteerde opnieuw van de hogere rentes en zag de winst flink stijgen. Het aandeel steeg 0,6 procent. Ook de banken Citgroup en Wells Fargo kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal, maar daalden daarentegen, met respectievelijk 4,1 procent en 0,3 procent.

Microsoft eindigde tussen de stijgers, met een plus van 0,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder FTC had verzocht om de overname van gamebedrijf Activision Blizzard door Microsoft tijdelijk te blokkeren, maar de rechter wees dat verzoek af. Eerder oordeelde de rechter nog dat de overname met een waarde van 69 miljard dollar door mag gaan, waartegen de FTC beroep heeft aangetekend. Activision Blizzard wist eveneens te profiteren, en steeg 0,6 procent.

Warner Bros. Discovery zakte 5,3 procent. Het entertainmentconcern had vrijdag stakende acteurs op de stoep die zongen en zwaaiden met borden. Acteurs staken nadat onderhandelingen over onder meer de winstdeling door streamingdiensten zijn stukgelopen. Ook willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in films en series. Walt Disney verloor 2 procent.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1236 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 75,24 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs tot 79,66 dollar per vat.