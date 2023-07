Hittegolven drijven suikerprijs op, snoep en koek mogelijk duurder

Europese consumenten zijn binnenkort mogelijk nog meer geld kwijt voor zoete lekkernijen, omdat de huidige hittegolven de prijs van suiker opdrijven.

De kopers van suiker en producenten onderhandelen momenteel over contracten voor het oogstseizoen 2023-2024, dat in oktober begint. De prijzen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1000 euro per ton, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Dat is meer dan het dubbele van wat ze halverwege vorig jaar waren. Het zal de kosten van zoete snacks verhogen.

Door de droogte daalt de suikerproductie en nemen de voorraden af. Volgens deskundigen worden de hogere kosten hiervan waarschijnlijk doorgeschoven naar de consument. “De cruciale vraag is: wat gebeurt er de komende twee of drie maanden. Krijgen we regen of alleen maar droogte”, zegt suikerdeskundige John Stansfield van analistenkantoor DNEXT Intelligence.

Eerder dit jaar stegen de prijzen voor suiker al naar het hoogste niveau in ruim elf jaar. Dat kwam toen omdat India, een belangrijke exporteur, minder leverde dan verwacht. Ook de toevoer vanuit Pakistan en Thailand viel tegen.