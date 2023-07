Nederlandse fiscalist van de sterren aangeklaagd in New York

De Nederlandse belastingadviseur Frank B. is in New York aangeklaagd voor het maken van plannen om meer dan 100 miljoen dollar voor de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te verbergen, aldus het bureau van de aanklager in New York vrijdag. “B. dacht dat hij boven de wet leefde”, zegt de bij de zaak betrokken speciale IRS-agent Thomas Fattorusso. “Dit was geen plan om snel rijk te worden, maar hij gebruikte een aantal verfijnde technieken om deze belastingzwendel gedurende meerdere jaren vol te houden.”

De 63-jarige belastingadviseur uit Naarden was voormalig fiscalist van wereldberoemde DJ’s zoals Afrojack en Tiësto en van diverse televisiepresentatoren en fotomodellen. Zijn deelname aan een samenzwering tot belastingfraude zou volgens de aanklager meer dan zeven jaar hebben geduurd.

Volgens de aanklager verdienden zijn klanten elk jaar miljoenen dollars. In bepaalde jaren werden deze klanten Amerikaanse belastingplichtigen, wat betekent dat ze wettelijk verplicht waren om Amerikaanse belastingen te betalen over hun wereldwijde inkomen. Onder deze klanten zijn volgens de aanklager twee internationaal vermaarde DJ’s, die niet bij naam genoemd worden.

Volgens de aanklager bedacht B. in samenwerking met andere professionals een strategie om op onwettige wijze voor de Amerikaanse overheid miljoenen dollars aan inkomsten te verbergen. Deze inkomsten hadden zijn klanten buiten de Verenigde Staten verdiend gedurende de jaren dat ze Amerikaanse belastingplichtigen waren.

“B., als belastingadviseur van veel vermogende klanten, kende de verantwoordelijkheid die zijn klanten hadden om Amerikaanse belastingen te betalen over hun inkomen, maar hij negeerde deze verplichting en koos ervoor om deze inkomsten op bedrieglijke wijze voor de IRS te verbergen”, aldus de aanklager.

De Nederlandse advocaat van B. zei deze week dat haar cliënt gelooft dat hij “opereerde binnen alle internationale belastingwetten en verdragen”. “Hij werkte in een legaal kader dat belastingverdragen hem verschaften”, zei ze. “De reden om deze structuren in de eerste plaats op te zetten is om het risico van dubbele belastingen te vermijden.”

B. was eerder dit jaar in Italië gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten. Hij werd deze week weer in hechtenis genomen na een positief uitleveringsbesluit, aldus de aanklager uit Manhattan.