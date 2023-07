Schiphol: geen wachtrijen bij security in druk vakantieweekend

Hoewel dit weekend een van de drukste periodes is van het jaar voor Schiphol, zijn er vooralsnog geen wachtrijen bij de security. Ook bij de bagageafhandeling zijn geen problemen, zegt een woordvoerster van de luchthaven.

“Alles loopt goed door. Gisteren en ook vandaag zien wij geen lange rijen. Mensen kunnen gewoon lekker op reis”, stelt de zegsvrouw.

Vorig jaar moesten reizigers buiten in de rij voor de beveiliging aansluiten. De rijen bij de paspoortcontrole en de bagagebanden waren extreem lang als gevolg van een gebrek aan personeel. Hierdoor liepen vluchten vertraging op of moesten worden geannuleerd.

“Bij security hebben we nu meer dan achthonderd nieuwe collega’s aangenomen. Nu zie je dat dit echt zijn vruchten afwerpt. Mensen zijn binnen vijf tot tien minuten door de security”, aldus de woordvoerster.

FNV Luchtvaart waarschuwde zaterdag in het AD dat de problemen op Schiphol niet structureel zijn opgelost en het later deze zomer alsnog kan misgaan. Het probleem zit hem volgens de vakbond vooral bij de bagageafhandeling. Maar Schiphol verwacht ook hier geen problemen meer.

“We werken samen met onze partners hard om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Het is natuurlijk drukker in de zomer dus het kan zijn dat je soms wat langer op je koffer moet wachten. Maar in principe hebben ook onze afhandelaren voldoende personeel om dat vlot te laten verlopen.”