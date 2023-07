Tesla start productie Cybertruck, twee jaar achter op schema

Hoewel de productie twee jaar vertraging opliep, heeft Tesla nu toch zijn eerste Cybertruck gebouwd. Topman Elon Musk toonde de langverwachte elektrische pick-uptruck zaterdag op Twitter, omringd door tientallen werknemers in veiligheidshesjes en met helmen op.

Wanneer de wigvormige truck leverbaar is, is nog niet bekend. In november 2019 liet Musk al een prototype van het bijzondere voertuig zien, gemaakt van strakke panelen van roestvrijstaal. Twee jaar later zou de pick-up in productie gaan, maar dit werd meerdere keren uitgesteld.

Eerder dit jaar temperde Musk de verwachtingen al voor de productie. Hij zei dat het radicale ontwerp voor uitdagingen zorgde. De roestvrijstalen carrosserie van de pick-up is volgens de topman niet alleen duur, maar ook moeilijk te vormen en te lassen.

“We zullen er zoveel maken als mensen willen en zich kunnen veroorloven”, zei Musk. Volgens hem is het lastig om de kosten laag te houden, “want het is een nieuwe auto met een nieuwe productiemethode.” Toch is de Cybertruck “nog steeds erg cool”, stelt de Tesla-topman.