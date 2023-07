Beleggers kijken uit naar kwartaalcijfers ASML, Tesla en Netflix

Beleggers krijgen het in de nieuwe beursweek drukker doordat diverse grote bedrijven met hun kwartaalcijfers naar buiten komen. In Nederland gaat de aandacht vooral naar chipmachinefabrikant ASML, die op woensdag zijn resultaten presenteert. In de Verenigde Staten is het onder andere de beurt aan Tesla en Netflix.

Bij ASML is het vooral de vraag hoeveel last de onderneming precies heeft van de afzwakkende wereldeconomie en de impact van de hoge inflatie op de consumentenbestedingen. Mede door de onzekerheid hierover doet ASML het inmiddels al wat rustiger aan met het aannemen van nieuw personeel, werd onlangs bekend. ASML gaf toen aan dat de halfgeleiderindustrie sterke groeivooruitzichten op de lange termijn heeft, maar op de korte termijn kampt met een terugval.

ASML krijgt mogelijk ook nog een domper te verwerken wat betreft de Chinese markt. De beperkingen voor de Nederlandse onderneming voor export richting China worden mogelijk nog strenger, meldde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. Het was al bekend dat ASML vanaf september enkel nog met een vergunning bepaalde machines aan China mocht leveren. Maar leveringen aan een aantal Chinese fabrieken zouden nu ook tegengehouden kunnen worden door de VS.

Tesla meldde begin deze maand al dat de fabrikant in het afgelopen kwartaal een recordaantal elektrische auto’s heeft afgeleverd. De prijsverlagingen die Tesla onder leiding van topman Elon Musk doorvoerde om de vraag aan te jagen, leken daarmee effect te hebben. Nu volgen de volledige kwartaalcijfers, met daarbij ook informatie over de omzet en de winst.

Bij Netflix gaat de aandacht zoals elk kwartaal vooral naar het aantal abonnees. En dan is de vraag met name hoe gebruikers reageren op het aan banden leggen van gedeelde accounts. Tegenwoordig vraagt Netflix gebruikers om een hogere vergoeding als zij hun account willen delen.

Andere bedrijven die met cijfers komen zijn onder meer groothandelsketen Sligro, de Amerikaanse bank Goldman Sachs en sigarettenfabrikant Philip Morris. Verder zal de markt ook weer veel macro-economische gegevens verwerken. Er komen onder meer nieuwe cijfers uit China. Ook volgen updates over de inflatie in diverse landen.

Vorige week was er op de beurzen nog sprake van een kleine opmars. Die volgde op een sterker dan verwachte afkoeling van de Amerikaanse inflatie. Daardoor rees de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente, wat de kooplust bij beleggers aanwakkerde.