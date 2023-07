Activision stijgt op Wall Street na deal Microsoft en Sony

Activision Blizzard behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname van het gamebedrijf door Microsoft blijft verschijnen op de PlayStation-consoles van Sony. Het aandeel Activision won 3,2 procent.

Over de overname van Activision Blizzard is de laatste tijd veel ophef omdat Microsoft met de Xbox zijn eigen spelcomputer heeft en toezichthouders bang zijn dat spellen van Activision Blizzard straks alleen nog maar voor die eigen console zullen verschijnen. Met de deal met Sony lijkt Microsoft critici gerust te willen stellen dat de overname van Activision Blizzard, waarmee 69 miljard dollar is gemoeid, niet leidt tot minder concurrentie in de sector. Het aandeel Microsoft klom 0,3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Daarnaast liet de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen weten dat de Verenigde Staten niet bereid zijn om handelstarieven voor Chinese producten af te schaffen die eerder onder president Donald Trump zijn opgelegd. “De tarieven zijn ingevoerd omdat we ons zorgen maakten over oneerlijke handelspraktijken aan de kant van China. En onze zorgen over die praktijken blijven bestaan”, verklaarde Yellen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 34.383 punten. De brede S&P 500 won een kleine 0,1 procent tot 4509 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 14.155 punten.

Tesla werd 2,8 procent hoger gewaardeerd. De autofabrikant heeft eindelijk zijn eerste Cybertruck gebouwd, na twee jaar van productievertagingen. Topman Elon Musk toonde de langverwachte elektrische pick-uptruck afgelopen weekeinde op Twitter. Wanneer de wigvormige truck leverbaar is, is nog niet bekend.

Meta Platforms zakte 1,2 procent. De Noorse toezichthouder legt een tijdelijk verbod op aan het socialemediabedrijf om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram. Bij die gerichte reclames worden advertenties geplaatst op basis van het internetgedrag van gebruikers en dat is volgens toezichthouder Datatilsynet illegaal en een inbreuk op privacy.

PepsiCo verloor 0,8 procent. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor de frisdrank- en snackproducent in een reactie op de kwartaalcijfers die het bedrijf vorige week bekendmaakte.