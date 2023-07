Allianz Trade: bedrijven verder in het nauw door renteverhogingen

De renteverhogingen van centrale banken, om daarmee de inflatie te beteugelen, vergroten de kwetsbaarheid van bedrijven. Ze komen namelijk bovenop de gestegen kosten voor zaken als personeel en energie. Onder meer de retailsector heeft daar last van. “Alleen al in het eerste kwartaal gingen in Europa in deze sector elf retailers met een jaaromzet hoger dan 50 miljoen euro kopje onder”, stelt Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux bij kredietverzekeraar Allianz Trade.

Door de hogere rente kunnen bedrijven minder lenen. Tegelijkertijd ziet Allianz Trade de schulden van ondernemingen wereldwijd toenemen, terwijl zij moeten blijven investeren om te concurreren. Bijvoorbeeld in elektrificatie, digitalisering en robotisering. “Ondernemers willen koste wat kost blijven aanhaken en niet achteropraken”, legt Geeroms uit. “Hiervoor steken bedrijven zich extra in de schulden, maar omdat de rente blijft stijgen, krijgen ze klap op klap waardoor zwakkere mkb’ers uiteindelijk niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.”

Veel bedrijven lenen geld voor de herfinanciering van lopende schulden, stelt Geeroms. “Een paar jaar geleden was geld lenen nog nagenoeg gratis. Die tijd is voorbij,waardoor oude schulden opeens als een molensteen om hun nek hangen. Juist voor bedrijven die het al moeilijk hebben, wordt het steeds lastiger om geld te lenen.”

Geeroms zegt dat ondernemers een spannende periode tegemoet gaan, opnieuw met enkele renteverhogingen. “Veel hangt af van de inflatie, die moet een duidelijk neerwaartse trend laten zien. We verwachten dat de Europese Centrale Bank de rente dit jaar nog twee keer verhoogt. Pas medio 2024 volgt mogelijk versoepeling.” Hij verwacht dan ook dat de aanhoudend hoge rente de bedrijfsfaillissementen komende tijd flink zal aanjagen.

De netwerkorganisatie voor accountants SRA concludeerde voor het weekend al dat de winsten van meer dan de helft van de mkb-bedrijven waren gedaald. Dat was de eerste keer in negen jaar tijd. SRA schreef die daling toe aan de sterke stijging van de kosten, zoals die voor energie en personeel.