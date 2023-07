Amerikaanse beurzen verder omhoog, Ford omlaag na prijsverlaging

De Amerikaanse beursgraadmeters kozen maandag opnieuw de weg omhoog, na de koerswinsten vorige week. De beurshandel werd vooral gestuwd door optimisme onder beleggers over de stroom bedrijfsresultaten later deze week. Ford (min 5,9 procent) kreeg wel een flink koersverlies voor de kiezen. Dat gebeurde nadat de autofabrikant bekendmaakte de prijzen van zijn elektrische F-150 pick-up te verlagen met maar liefst 17 procent.

Ford hoopt daarmee nieuwe concurrentie van onder meer Tesla en General Motors af te weren. Met de koersdaling beleefde Ford zijn slechtste beursdag sinds februari.

Concurrent Tesla vond wel de weg omhoog, met een koerswinst van ruim 3 procent. Directeuren van de Amerikaanse autofabrikant betalen 735 miljoen dollar terug aan het bedrijf om een ​​rechtszaak over te hoge vergoedingen te schikken, werd maandag bekend. Afgelopen weekend werd bekend dat de fabrikant zijn eerste langverwachte Cybertruck heeft gebouwd, na twee jaar van productievertagingen. Woensdag nabeurs publiceert het concern zijn tweedekwartaalcijfers.

Beleggers deden het aanvankelijk voorzichtig aan maandag, na een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Optimisme kreeg echter weer snel de overhand.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 34.585,35 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent op 4.522,79 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omhoog tot 14.244,95 punten

Activision Blizzard ging 3,5 procent omhoog na een gunstig besluit van een Britse toezichthouder over de overname van het gamebedrijf door Microsoft. Beleggers reageerden ook verheugd op het nieuws dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname blijft verschijnen op de PlayStation-consoles van Sony. Het aandeel Microsoft eindigde 0,1 procent hoger.

Meta Platforms boog een openingsverlies om in een plus van 0,6 procent. De Noorse toezichthouder legt een tijdelijk verbod op aan het socialemediabedrijf om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram. Bij die gerichte reclames worden advertenties geplaatst op basis van het internetgedrag van gebruikers en dat is volgens toezichthouder Datatilsynet illegaal en een inbreuk op privacy.

PepsiCo verloor 1,3 procent. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor de frisdrank- en snackproducent in een reactie op de kwartaalcijfers die het bedrijf vorige week bekendmaakte.