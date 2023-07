ASML omlaag op negatief Damrak, TomTom schiet omhoog

ASML kreeg het de eerste handelsdag van de nieuwe week zwaar te verduren op het Damrak. Naar verluidt worden de beperkingen voor de chipmachinefabrikant voor export richting China mogelijk nog strenger. Naast de vergunningplicht voor de export van bepaalde machines van ASML, zou er ook een vergunningplicht komen voor onderhoud aan machines waarvan er honderden aanwezig zijn in China, meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het aandeel ASML werd 2,9 procent lager gezet, waarmee het onderaan stond bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

TomTom was de grote winnaar op het Damrak met een koerssprong van 8,8 procent. De navigatiespecialist is positiever geworden over de omzetgroei dit jaar en verhoogde zijn verwachtingen. Het bedrijf profiteerde van de gestegen autoverkopen en een hogere productie van de autofabrikanten die zijn kaarten en navigatiediensten afnemen. TomTom heeft daardoor naar eigen zeggen een sterke eerste jaarhelft achter de rug.

Verder was de algehele stemming op de Europese beurzen maandag negatief. Beleggers verzilverden een deel van hun winsten na de recente sterke opmars. Ze kregen ook onder meer een tegenvallend groeicijfer van de Chinese economie te verwerken. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei van ruim 7 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een verlies van 0,7 procent op 773,45 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen, daalde 0,8 procent tot 910,91 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,2 procent.

Philips moest de winst van eerder op de dag inleveren en eindigde 0,3 procent lager. Het zorgtechnologieconcern bevestigde dat ongeveer 530 Amerikanen persoonlijke schadeclaims hebben ingediend tegen het bedrijf wegens gezondheidsklachten als gevolg van gebreken zijn slaapapneu-apparaten. Bij de presentatie van de kwartaalresultaten in april ging het nog om ongeveer vierhonderd zaken.

In Zürich kelderde Richemont 10 procent. Het Zwitserse luxeconcern, onder meer bekend van zijn Cartier-horloges en -juwelen, zag de verkopen afgelopen kwartaal stijgen dankzij een herstel in China. Op de Amerikaanse markt vielen de verkopen echter tegen.