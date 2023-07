Brand op luchthaven Catania, geen vluchten tot woensdagmiddag

Op de luchthaven van de Siciliaanse stad Catania heeft zondagnacht een brand gewoed en daarom worden vluchten van en naar het vliegveld tot woensdagmiddag 14.00 uur geschrapt. Ook vluchten naar Catania vanaf Schiphol en Eindhoven Airport worden geannuleerd.

Catania ligt in het oosten van Sicilië en is de belangrijkste luchthaven voor het Italiaanse eiland. Volgens de luchthaven zijn er geen gewonden gevallen door de brand. Er werden geen details gemeld over de oorzaak of schade. De stad Catania, aan de voet van de vulkaan Etna, gaf zondag nog een waarschuwing vanwege de extreme hitte, samen met de Siciliaanse steden Palermo en Messina.

Het Italiaanse persbureau ANSA zegt dat er veel rook was in het lagere deel van de luchthaven. De brandweer had ongeveer negentig minuten nodig om de brand onder controle te krijgen, aldus ANSA.

Het vliegveld van Catania staat op de vijfde plaats van drukste luchthavens van Italië. In mei verwerkte de luchthaven meer dan 1 miljoen passagiers.