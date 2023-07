Europese gasprijs gaat verder omlaag

De Europese gasprijs ging maandag verder omlaag, na de stevige prijsdaling van vorige week. De prijs wordt gedrukt doordat gasleveringen uit Noorwegen weer toenemen na afronding van onderhoudswerkzaamheden aan installaties.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam zakte de prijs tegen het einde van de ochtend met bijna 3 procent tot iets meer dan 25 euro per megawattuur. Vorige week ging de prijs met 22 procent omlaag, wat de sterkste wekelijkse daling van dit jaar was.

Zaterdag werden onderhoudswerkzaamheden afgerond aan de Noorse gasverwerkingsfaciliteit Nyhamna. Vorige week werd ook de productie bij het enorme Troll-gasveld voor de kust van Noorwegen weer op maximale capaciteit hervat, na afronding van onderhoud.

Noorwegen is de belangrijkste gasleverancier aan Europa geworden door het wegvallen van een groot deel van de Russische leveringen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat Noorse gas gaat via onderzeese pijpleidingen naar bijvoorbeeld Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Europa haalt daarnaast ook veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten en Qatar. Dankzij die leveringen zijn de voorraden goed gevuld.

De gasprijs steeg in augustus vorig jaar nog naar pieken van meer dan 340 euro door zorgen over tekorten in de winterperiode als gevolg van de sterk gedaalde leveringen uit Rusland.