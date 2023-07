Tesla-directeuren schikken in ​rechtszaak om te hoge vergoedingen

Directeuren van de Amerikaanse autofabrikant Tesla betalen 735 miljoen dollar (656 miljoen euro) terug aan het bedrijf om een ​​rechtszaak over te hoge vergoedingen te schikken, staat in ingediende stukken bij de rechtbank in Delaware.

De zaak werd in 2020 aangespannen door een pensioenfonds dat claimde dat de bestuurders zichzelf schromelijk te veel hadden betaald met pakketten aandelenopties. Dat deden ze volgens het fonds sinds juni 2017. Het gaat om Tesla-topman Elon Musk, Oracle-oprichter Larry Ellison, James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch en de broer van Musk, Kimbal Musk.

Het gaat om een van de grootste aandeelhoudersschikkingen in zijn soort.

De schikking staat los van de prestatiebonus van 56 miljard dollar van Musk die door aandeelhouders wordt aangevochten in een afzonderlijke rechtszaak. Deze zaak kwam vorig jaar voor de rechter. Binnenkort wordt een uitspraak verwacht.