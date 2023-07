AEX koerst af op vlak begin, focus op bedrijfsresultaten

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De aandacht gaat onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de Zweedse bank Swedbank, het Zweedse telecomconcern Tele2 en de Zwitserse farmaceut Novartis.

In Amsterdam is het nog rustig aan het cijferfront en wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van chipmachinemaker ASML, die woensdag naar buiten komen. In de Verenigde Staten komen later op de dag de banken Morgan Stanley en Bank of America met kwartaalcijfers. Ook defensieconcern Lockheed Martin opent de boeken.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omlaag. Beleggers bleven bezorgd over het zwakke herstel in China, na het tegenvallende groeicijfer van de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, sloot de Nikkei 0,3 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong, die maandag gesloten bleef door tyfoon Talim, zakte tussentijds 1,9 procent.

Op het Damrak zal techinvesteerder Prosus mogelijk onder druk staan door de koersverliezen in de Chinese techsector. Zo verloor internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, 4 procent in Hongkong.

Ook Marel staat in de belangstelling. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines heeft een bestaande kredietfaciliteit van 700 miljoen euro verlengd en een nieuw krediet afgesloten van 150 miljoen euro.

Pharming kondigde aan Richard Peters te willen benoemen tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt de huidige voorzitter Paul Sekhri op.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index verloor 0,7 procent tot 773,45 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 910,91 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,2 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent in de plus op 34.585,35 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent.

De euro was 1,1248 dollar waard, tegen 1,1238 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 74,35 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 78,67 dollar per vat.