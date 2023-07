Bronnen: deadline overname Activision mogelijk niet gehaald

Microsoft en Activision Blizzard gaan de deadline voor het sluiten van de overnamedeal ter waarde van 69 miljard dollar die dinsdag verloopt waarschijnlijk niet halen. Dat melden bronnen. De partijen boeken wel vooruitgang met het zoeken naar benodigde goedkeuring van toezichthouders voor de overname van het gamebedrijf.

Volgens de ingewijden zijn Microsoft en Activision niet van plan weg te lopen van de deal als de deadline niet wordt gehaald en willen ze verder praten. De fusieovereenkomst had 18 juli vastgesteld als datum waarop beide bedrijven zouden kunnen vertrekken van de onderhandelingstafel. Als dat zou gebeuren moet Microsoft wel 3 miljard dollar betalen aan Activision Blizzard als een soort boete voor het mislukken van de overname die negentien maanden geleden werd aangekondigd.

De partijen hebben wel de wind mee de laatste tijd met die geplande overname. De Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Trade Commission (FTC) is er niet in geslaagd de deal bij een rechtbank te blokkeren. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft aangekondigd om nieuwe gesprekken te beginnen over manieren om de zorgen van de Britse overheid over de deal weg te nemen.

Over de overname van Activision Blizzard, vooral bekend van het populaire schietspel Call of Duty, is veel ophef omdat Microsoft met de Xbox zijn eigen spelcomputer heeft en toezichthouders bang zijn dat spellen van Activision Blizzard straks alleen nog maar voor die eigen console zullen verschijnen.

Microsoft heeft nu wel een deal met Sony gesloten dat Call of Duty ook na de overname blijft verschijnen op de PlayStation-computers van het Japanse technologieconcern. Dat zou moeten helpen met het wegnemen van zorgen bij toezichthouders over het verstoren van concurrentie. In februari sloot Microsoft ook al een deal met Nintendo over Call of Duty. Dat zou de komende tien jaar daardoor beschikbaar zijn voor Nintendo-spelcomputers.