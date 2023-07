ING en EIB verstrekken nieuwe leningen voor verduurzaming

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben hun samenwerking verder uitgebreid. De twee financiële partijen stellen ruim 600 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg voor duurzame investeringen.

De EIB leent hierbij 300 miljoen euro aan ING, die een gelijk bedrag inlegt. Door de lening van de EIB, een instelling van de Europese Unie, kan ING op haar beurt leningen verstrekken tegen een lager rentetarief. De helft van het totale bedrag gaat naar zakelijke klanten van ING in Nederland en de andere helft naar zakelijke klanten van ING in België en Luxemburg. Via de zeven eerdere soortgelijke programma’s sinds 2009 hebben in totaal circa 3000 ondernemingen financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden ontvangen voor een totaalbedrag van 1,85 miljard euro.

De EIB steunt ondernemingen in heel Europa in samenwerking met lokale banken. Daarbij profiteren bedrijven van een lagere rente. “Door de samenwerking met de Europese Investeringsbank kunnen wij bedrijfsfinancieringen aanbieden met een aantrekkelijke rentekorting voor investeringen met een positief effect op klimaat en milieu. Dit kan bedrijven stimuleren nog eerder voor de duurzame investering te kiezen”, verklaart Laurens de Vos, directeur Business Banking van ING Nederland.