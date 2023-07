Koopjesketen Big Bazar bevestigt financiële moeilijkheden

Winkelketen Big Bazar bevestigt moeite te hebben om de financiële lasten te dragen. Eerder op de dag onthulde RTL Nieuws dat de koopjesketen op last van de rechter twee filialen in Noord -Holland moet sluiten wegens huurachterstanden. In een verklaring op de eigen site bevestigt Big Bazar dit en kondigt het bedrijf maatregelen aan om de kosten omlaag te brengen.

Big Bazar was zelf niet aanwezig bij de zitting over de huurachterstanden in de rechtbank van Alkmaar. Het bedrijf zegt dat dit het gevolg was van “een fout in de agendering”. “De bedoeling was tot een voor beide partijen passende oplossing te komen.”

De winkelketen wijt de problemen aan de hevige stijging van de energieprijzen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daardoor geven bezoekers van de winkels, ruim 120 in totaal, volgens Big Bazaar minder uit dan voorheen.

Tegelijkertijd zouden “marktontwikkelingen binnen de Nederlandse retail” tot forse lastenstijgingen hebben geleid. Big Bazar wijst daarbij onder andere naar huurstijgingen. “Na de coronacrisis zijn verhuurders weer in het gebruikelijke stramien verder gegaan met het fors verhogen van huren, waardoor de huurlasten niet meer in verhouding staan tot de huidige economische situatie”, luidt de verklaring.

RTL Nieuws schrijft dat Big Bazar ook elders problemen heeft met het betalen van de huur. Zo zijn er volgens het nieuwsmedium achterstanden in Vlaardingen en ‘s-Gravenzande.

Big Bazar is ondanks de problemen van plan uit te breiden. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, stelt de onderneming.

Tot oktober 2021 was Big Bazar in handen van Mirage Retail, moederbedrijf van Blokker en Intertoys. Maar dat concern verkocht de formule aan ondernemer Heerke Kooistra om zelf meer in te zetten op onlinegroei.