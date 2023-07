Leeftijd modellen alcoholreclames voortaan gecontroleerd met AI

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) kan voortaan met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) de leeftijd van modellen in alcoholreclames toetsen. Volgens de regels mag een adverteerder voor een reclame namelijk geen mensen inhuren die jonger lijken dan 25 jaar. De organisatie heeft daarom een AI-tool ontwikkeld die de stichting en adverteerders daarover uitsluitsel kan geven.

Onlangs leidde een van de regels uit de door STIVA opgestelde Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA) ertoe dat Heineken posters weghaalde. De modellen die erop stonden kwamen namelijk te jong over, al waren zij volgens Heineken wel degelijk ouder dan 25 jaar. STIVA had de kwestie kort daarvoor aangekaart nadat op sociale media ophef was ontstaan.

Om er zeker van te zijn dat modellen in toekomstige reclames wel voldoen aan de reclameregel, wil STIVA zijn nieuwe AI-tool met de naam No-Kno inzetten. De tool is getraind op basis van ruim 100.000 gezichten om de visuele leeftijd van personen vast te stellen. Dat is dus niet per se de daadwerkelijke leeftijd, maar hoe oud een persoon oogt. STIVA laat weten “dat hier geen onduidelijkheid over mag bestaan”.

No-Kno zal per direct worden ingezet in de procedures van STIVA om televisie- en bioscoopreclames te toetsen, voordat deze worden vertoond. Adverteerders kunnen er daarnaast voor kiezen om de visuele leeftijd van modellen vooraf te laten controleren. “Het is belangrijk om te voorkomen dat bedrijven – ook als dat niet de bedoeling is – de RvA overtreden”, zegt STIVA-directeur Peter de Wolf. “Doordat bedrijven nu de mogelijkheid krijgen om de visuele leeftijd van modellen en acteurs vast te stellen, kunnen we overtredingen en eventuele grensgevallen met zekerheid voorkomen.”