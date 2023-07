Muzieklabel UMG opvallende stijger op licht hoger Damrak

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was dinsdag een opvallende stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een koerswinst van 2,7 procent. Het concern kon meeliften op het nieuws dat branchegenoot Warner Music Group een grote deal heeft gesloten met het socialmediabedrijf TikTok.

De twee gaan nauwer samenwerken, waarbij de populaire video-app onder meer toegang krijgt tot muziek van de platenlabels die het Amerikaanse muziekconcern bezit. Ook krijgen artiesten die een contract hebben bij labels van Warner Music meer mogelijkheden om geld te verdienen via het sociale medium, melden de twee bedrijven. Grote muzieklabels worstelen al langer met de manier waarop ze moeten omgaan met het gebruik van hun muziek op TikTok.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,1 procent hoger op 774,48 punten. De MidKap eindigde 0,6 procent in de plus op 916,65 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,7 procent.

Behalve UMG waren ook Philips, DSM Firmenich en ArcelorMittal gewild met koerswinsten tot 1,4 procent. Techinvesteerder Prosus kampte heel de dag met flinke koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en stond met een min van 1,5 procent onderaan.

Hoewel beleggers het over algemeen voorzichtig aandeden, zorgde Klaas Knot wel voor enig optimisme. De baas van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde dat het nog allesbehalve zeker is dat de rente in de eurozone na de vergadering van volgende week verder zal worden verhoogd.

Effectenhandelaren kijken verder uit naar de resultaten van chipmachinemaker ASML, die woensdag op het programma staan. ASML wist dinsdag aanvankelijk wat te herstellen, maar eindigde toch een fractie in het rood. Een dag eerder zakte het aandeel nog bijna 3 procent door berichten dat de exportbeperkingen voor de machines van het bedrijf naar China mogelijk nog strenger worden.

Bij de kleinere bedrijven zakte TomTom 4,6 procent. De navigatiespecialist won een dag eerder nog bijna 9 procent na sterke resultaten en een verhoging van de omzetverwachting.

In Zürich steeg Novartis 4,6 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na sterke kwartaalresultaten. Ook gaat het bedrijf voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en wil het de tak van generieke medicijnen Sandoz apart naar de beurs brengen.

Casino kelderde ruim 9 procent in Parijs. Het noodlijdende Franse supermarktconcern blijft onderhandelen met de groep investeerders die onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky 1,2 miljard euro wil steken in het bedrijf. In Londen klom Ocado daarentegen dik 12 procent na goed ontvangen resultaten van de Britse onlinesupermarkt.