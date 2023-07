Ontwikkelaar statiegeldmachines slachtoffer cyberaanval

De ontwikkelaar van statiegeldmachines Tomra is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het van oorsprong Noorse bedrijf heeft een aantal van zijn diensten offline gehaald, staat in een melding van het bedrijf. Dit heeft ook gevolgen in Nederland, waar het merendeel van de statiegeldmachines van Tomra zijn.

Tegen de NOS zegt directeur René Hissink dat alle ruim 4000 automaten voor de inname van statiegeldflessen en -blikjes offline zijn gehaald. Ze werken nog wel, maar bij een storing is het niet meer mogelijk om medewerkers op afstand mee te laten kijken, meldt de omroep. Ook zou het niet mogelijk zijn om updates uit te voeren om de machines nieuwe verpakkingen te laten herkennen.

Tomra meldt dat een cyberaanval enkele datasystemen van het bedrijf had geraakt. Om de gevolgen van die aanval te beperken, schakelde het bedrijf een aantal diensten uit, waaronder de verbindingen met sorteermachines voor statiegeldmachines. Tomra-medewerkers en experts van buitenaf werken volgens het bedrijf continu aan een oplossing. “De geraakte bedrijven blijven offline tot het veilig is om ze weer te openen. “Er zijn geen nieuwe vijandelijke activiteiten waargenomen”, stelt het bedrijf.