Orderboek defensieconcern Lockheed Martin naar record

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft zijn orderboek in het afgelopen kwartaal zien stijgen naar een recordniveau. Daarbij werd onder meer geprofiteerd van een nieuw contract van het Pentagon voor gevechtstoestellen van het type F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Ook kreeg het bedrijf meer bestellingen voor wapens die worden ingezet in Oekraïne, zoals het geavanceerde mobiele raketsysteem HIMARS en andere precisiewapens.

De orderportefeuille steeg naar een waarde van 158 miljard dollar, van 150 miljard dollar een jaar eerder. De omzet klom op jaarbasis met 8 procent tot 16,7 miljard dollar waarop een nettowinst werd geboekt van 1,7 miljard dollar. Topman Jim Taiclet sprak van sterke financiële resultaten voor Lockheed Martin, dat ook zijn prognoses voor het gehele jaar verhoogde.

Vanwege de grote vraag naar wapens voor gebruik in de oorlog in Oekraïne is Lockheed Martin de productie aan het vergroten. Het bedrijf levert naast raketsystemen, gevechtsvliegtuigen en drones ook Sikorsky-helikopters zoals de Blackhawk en is actief met radartechnologie en ruimtevaart. De onderneming uit Bethesda in de staat Maryland is de belangrijkste leverancier aan de Amerikaanse strijdkrachten.

Ook maakt Lockheed Martin samen met branchegenoot Raytheon Technologies het antitankwapen Javelin dat zware verliezen heeft aangericht onder Russische pantservoertuigen en tanks.