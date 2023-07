Sony stijgt op Japanse beurs na gamedeal met Microsoft

Sony behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden nog op het nieuws dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname van Activision Blizzard door Microsoft beschikbaar zal blijven voor de PlayStation-consoles van het Japanse bedrijf. Daarover heeft Microsoft een deal gesloten met Sony. Het aandeel Sony won 1,8 procent.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, stond de Nikkei een fractie hoger. Naast Sony stonden ook de maker van chipapparatuur Tokyo Electron en autofabrikant Toyota in de kopgroep met plussen tot 0,9 procent.

De algehele stemming op de Aziatische beurzen was overwegend negatief. Beleggers bleven bezorgd over het kwakkelende herstel van de Chinese economie, na het tegenvallende groeicijfer over het tweede kwartaal dat maandag al bekend werd gemaakt. In Hongkong, waar de beurshandel werd hervat na de onderbreking door tyfoon Talim op maandag, noteerde de Hang Seng-index ruim 2 procent lager.

Vooral de Chinese technologiebedrijven gingen flink omlaag. De webwinkelconcerns Alibaba en JD.com zakten dik 3 procent en ruim 4 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent leverde bijna 4 procent in. Ook de vastgoedbedrijven stonden onder druk door forse verliezen van Evergrande. De noodlijdende Chinese projectontwikkelaar maakte zijn uitgestelde resultaten over 2021 en 2022 bekend. Vorig jaar leed het bedrijf een nettoverlies van omgerekend bijna 16 miljard euro, na een verlies van 85 miljard euro in 2021.

De beurs in Shanghai verloor 0,4 procent. De Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen waarschuwde voor de impact van de zwakke Chinese economische groei op de wereldeconomie. Wel bleef Yellen optimistisch over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent, mede door een koersverlies van 1,6 procent van het Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern Samsung. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent.