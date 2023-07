TikTok en Warner Music gaan nauwer samenwerken

Warner Music Group en filmpjesapp TikTok gaan nauwer samenwerken. Door de uitbreiding van een licentieovereenkomst krijgt de populaire video-app onder meer toegang krijgt tot muziek van de platenlabels die het Amerikaanse muziekconcern bezit. Ook krijgen artiesten die een contract hebben bij labels van Warner Music meer mogelijkheden om geld te verdienen via het sociale medium, melden de twee bedrijven.

TiKTok is in enkele jaren uitgegroeid tot een van de populairste socialmediaplatforms, met naar schatting zo’n 1 miljard voornamelijk jonge gebruikers wereldwijd. Daarmee is het ook een belangrijk kanaal geworden voor het ontdekken van nieuwe muziek.

Artiesten en muzikanten die onder Warner Music vallen, krijgen volgens het gezamenlijke persbericht meer mogelijkheden om met zakelijke partners van TikTok samen te werken. Ook biedt de uitbreiding van een eerdere samenwerkingsovereenkomst volgens Warner Music en TikTok andere kansen voor artiesten om geld te verdienen aan hun muziek en groepen fans te bereiken. Een nieuwe muziekapp van TikTok, het in Braziliƫ en Indonesiƫ beschikbare TikTok Music, heeft dankzij de deal ook licenties voor de muziek van Warner Music.

Grote muzieklabels worstelen al langer met de manier waarop ze moeten omgaan met het gebruik van hun muziek op TikTok. Ze drongen er bij de app, in handen van het Chinese ByteDance, al een tijdlang op aan om een groter deel van de advertentie-inkomsten met hen te delen. De deal met Warner Music is in dat opzicht belangrijk. Het concern heeft artiesten als Ed Sheeran, Madonna en Lizzo onder zijn hoede en zegt meer dan 1 miljoen copyrights te hebben in alle muzikale genres.