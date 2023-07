Voortvluchtige verdachte in Wirecard-schandaal doorbreekt stilte

Jan Marsalek, de voortvluchtige oud-leidinggevende bij het failliete Wirecard, heeft voor het eerst sinds het omvallen van het Duitse betaalbedrijf van zich laten horen. Via zijn Duitse advocaat heeft de voormalige operationeel topman een schriftelijke verklaring afgegeven bij de rechtbank van München, bevestigt een rechtbankwoordvoerder na een eerder bericht van WirtschaftsWoche. Marsalek ontvluchtte Duitsland toen Wirecard omviel en staat sindsdien op de lijst van meest gezochte personen van Europol.

Het is niet precies bekend wat in de verklaring van de Oostenrijker staat. Zijn advocaat, Frank Eckstein, wil slechts kwijt dat hij over “verscheidene facetten en personen” heeft gesproken met zijn cliënt. Het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche meldt dat de 43-jarige Marsalek met name beschuldigingen uitte aan het adres van Oliver Bellenhaus, de voormalige directeur van een Wirecard-onderdeel in Dubai die nu kroongetuige is in een strafzaak over de boekhoudfraude.

Wirecard viel om nadat het bedrijf had toegegeven dat bijna 2 miljard euro op de balans van het bedrijf niet bestond. Oud-topman Markus Braun staat terecht op verdenking van fraude, marktmanipulatie en verduistering. Hij ontkent daar schuldig aan te zijn. Naast Braun en Bellenhaus vervolgen Duitse aanklagers ook de voormalige hoofdaccountant Stephan von Erffa.

Marsalek wordt als voormalige rechterhand van Braun verdacht van ernstige fraude, verduistering en een reeks economische misdrijven. Vermoedelijk vluchtte hij in juni 2020 uit Duitsland, dezelfde maand waarin Wirecard faillissement aanvroeg. Een internationale groep onderzoeksjournalisten onthulde in 2022 dat hij in Moskou woonde onder een valse identiteit, waarbij hij hulp zou krijgen van Russische inlichtingendiensten.

Volgens WirtschaftsWoche volgt Marsalek de rechtszaak op afstand. Mogelijk geeft hij later nieuwe verklaringen af in de strafzaak, zo heeft hij volgens het blad laten weten.

Voor Duitsland was het omvallen van Wirecard een grote schok. Het bedrijf begon in 1999 met het verwerken van creditcardbetalingen voor voornamelijk porno- en goksites, maar groeide vervolgens uit tot een fintechbedrijf dat tot de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt werd gerekend. Sinds 2019 schreef zakenkrant Financial Times over boekhoudkundige onregelmatigheden bij de Duitse onderneming. Een jaar later vonden accountants ook bewijs voor het geknoei met de cijfers.