ASML ziet orders voor chipmachines toenemen

Chipmachinefabrikant ASML heeft de orders in het tweede kwartaal zien toenemen, en dat is een teken dat het de goede kant op gaat met de vraag naar zijn apparatuur om chips te maken. Het Veldhovense bedrijf verhoogde daarbij ook zijn verwachtingen voor het hele jaar, ondanks dat er tegelijk ook nog veel onzekerheid in de markt is.

De orders telden op tot 4,5 miljard euro in de maanden april tot en met juni. Dat is een vijfde hoger dan een kwartaal eerder en ook beduidend beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. De opbrengsten en brutowinst gingen eveneens wat omhoog. ASML denkt de eigen omzet in heel 2023 nu met 30 procent te kunnen opvoeren, zei topman Peter Wennink in een verklaring. Eerder rekende ASML nog op 25 procent groei. Vooral over de leveringen van zijn zogeheten duv-machines is ASML optimistischer geworden. De vraag naar deze apparatuur is groter dan ASML die momenteel kan maken.

Toch is de onderneming niet ongevoelig voor de afzwakkende wereldeconomie en de impact van de hoge inflatie op de consumentenbestedingen. Een klant als het Zuid-Koreaanse Samsung zag de omzet in het tweede kwartaal met ruim een vijfde afnemen. Dat was de grootste daling van de verkopen in een kwartaal sinds minstens 2009. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar mobiele telefoons, elektronica en chips.

“Onze klanten in verschillende marktsegmenten zijn momenteel voorzichtiger vanwege aanhoudende macro-economische onzekerheden en verwachten daarom een later herstel van hun markten”, legt Wennink uit. Vorige week zei ASML al dat het daarom van plan is om het dit jaar rustiger aan te doen met het aannemen van nieuw personeel, nadat het bedrijf vorig jaar nog 10.000 werknemers had toegevoegd. Voor de langere termijn zien de vooruitzichten er volgens Wennink nog steeds goed uit, maar hij vindt het nog te vroeg om een concrete voorspelling te doen voor de resultaten in 2024.

Onzekerheid is er ook als het gaat om de restricties voor de export naar China. Die beperkingen worden mogelijk nog strenger, melden bronnen onlangs aan persbureau Bloomberg. Het was al bekend dat ASML vanaf september enkel nog met een vergunning bepaalde machines aan China mag leveren. Maar leveringen aan een aantal Chinese fabrieken zouden mogelijk ook tegengehouden kunnen worden door de Verenigde Staten. Wennink vindt de berichten over extra beperkingen “speculatief”. “Maar zoals we het nu begrijpen, zal het geen grote invloed hebben.”