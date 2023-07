Bonden: akkoord over nieuwe cao kartonbedrijf Smurfit Kappa

Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord gesloten met kartonproducent Smurfit Kappa over een nieuwe cao. Daarmee lijken nieuwe stakingen bij de kartonfabrieken van het bedrijf definitief van de baan, aldus de bonden. Het onderhandelingsresultaat wordt nu positief voorgelegd aan de leden om erover te stemmen.

De nieuwe cao bevat onder meer een loonsverhoging van in totaal 11 procent over een periode van vijftien maanden. In eerste instantie met terugwerkende kracht vanaf 1 april met 8,8 procent en op 1 januari 2024 nog eens met 2,2 procent. Ook is er een akkoord gesloten rond een conflict over het invullen van roosters. Daardoor zouden werknemers nu namelijk enkele dagen per jaar onbetaald werken.

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 1100 werknemers van Smurfit Kappa, dat negen vestigingen in Nederland heeft. Daar zijn stakingen geweest.

“We zijn nu tot een net akkoord gekomen waarin de belangrijkste eisen van de stakers zijn ingewilligd”, zegt Hank Oomkes van CNV Vakmensen. “Je ziet eens te meer dat het loont om als medewerkers samen op te trekken en een vuist te maken. Staken is nooit ons doel, maar soms kan je gewoon niet anders.”