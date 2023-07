Bouwend Nederland: krimp bouwsector ‘behoorlijk wrang’

De verwachte krimp in de bouw is “behoorlijk wrang in een periode waarin juist groei zou moeten zijn”, zegt belangenbehartiger Ruben Heezen van Bouwend Nederland. Hij reageert op een woningrapport van ING waarin staat dat de Nederlandse bouw volgend jaar naar verwachting met 2,5 procent krimpt. Dat is de grootste achteruitgang sinds 2013.

Bouwend Nederland wil dat de overheid snel met een structurele oplossing komt om het “gigantisch tekort aan woningen” aan te pakken. “Woningbouw en infrastructuur moeten prioriteit gaan krijgen. Voor de stikstofproblematiek moet nu echt een oplossing komen”, zegt Heezen.

Hij wijst erop dat er tot 2030 een tekort is van 980.000 woningen. Volgens de onderzoekers bij ING gaat het bij lange na niet lukken om dit tekort op te lossen. “Dat is slecht nieuws voor de woningzoekende en behoorlijk kwalijk”, reageert de belangenbehartiger van de bouwsector.

De woningbouw wordt niet alleen afgeremd door de stikstofkwestie. “Maar ook door bijvoorbeeld de energie-infrastructuur die niet op orde is. Dus er zijn meerdere knelpunten die we met elkaar moeten oplossen”, stelt Heezen.

Bouwend Nederland wil dat de kennis en kunde uit de markt betrokken wordt bij het vinden van oplossingen. “Laat marktpartijen meepraten over welke plannen op welke plekken haalbaar zijn. En vat het meer in faciliterend beleid in plaats van regulerend beleid”, vervolgt Heezen. “We moeten beseffen dat we geen keus hebben om snel maatregelen te nemen.”

Volgens de economen van ING staat de bouw onder druk door de hogere rente, dalende huizenprijzen, een tekort aan bouwgrond en de stikstofkwestie. Volgens de bank is er bij projectontwikkelaars en producenten van beton en bakstenen nu al “een flinke daling” van de vraag zichtbaar. “De komende kwartalen zal dit in de gehele bouwketen voelbaar worden”, stelde het economische bureau vast.