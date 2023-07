Britten hebben iets minder last van sterke prijsstijgingen

De Britse inflatie is vorige maand gedaald tot het laagste niveau in meer dan een jaar, meldt het Office for National Statistics. Het dagelijks leven werd in het Verenigd Koninkrijk 7,9 procent duurder in juni vergeleken met een jaar eerder. Dat is een scherpe daling vergeleken met de voorgaande maand toen de inflatie nog op 8,7 procent uitkwam. Economen hadden deze afname niet verwacht.

De daling wijst erop dat de reeks renteverhogingen van de afgelopen tijd om de prijsstijgingen tegen te gaan zijn vruchten afwerpt. De Britse minister van Financiƫn Jeremy Hunt zei echter wel dat er nog een lange weg te gaan is om de inflatie terug te krijgen op het gewenste niveau. Een van zijn belangrijkste beloftes is om de inflatie dit jaar te halveren. In maart bedroeg deze nog meer dan 10 procent.

De hoge inflatie is een grote bron van onvrede in het Verenigd Koninkrijk. Veel werknemers in verschillende sectoren zoals het openbaar vervoer en de gezondheidszorg gingen de afgelopen tijd over tot stakingen, omdat de gestegen prijzen het steeds moeilijker maken rond te komen als de lonen niet meestijgen.