Chipmachinefabrikant ASML onderaan in AEX na publicatie cijfers

Chipmachinefabrikant ASML was woensdag de sterkste daler in de Amsterdamse AEX-index na bekendmaking van cijfers. ASML zag de orders in het tweede kwartaal toenemen en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Verder was op de beurs in Parijs luxeconcern Kering een opvallende winnaar. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat topman Marco Bizzarri van het modemerk Gucci in september wordt vervangen.

De AEX eindigde met een plus van 0,1 procent op 775,03 punten. De MidKap ging 1,2 procent vooruit tot 927,55 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs won 0,1 procent. De Londense FTSE-index steeg 1,8 procent, na een sterker dan verwachte afkoeling van de Britse inflatie in juni tot 7,9 procent.

ASML werd 1,9 procent lager gezet op het Damrak. Topman Peter Wennink denkt nu de omzet in heel 2023 met 30 procent te kunnen opvoeren. Wennink merkte wel op dat klanten van ASML in verschillende marktsegmenten voorzichtiger zijn geworden vanwege aanhoudende macro-economische onzekerheden. Het bedrijf staat in het middelpunt van de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Zo mag het bedrijf uit Veldhoven bepaalde machines niet leveren aan China om te voorkomen dat het land zelf geavanceerde chips kan maken die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

Koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was chemicaliëndistributeur IMCD met een plus van 1,5 procent. Bij de middelgrote fondsen ging maaltijdbezorger Just Eat Takeaway aan de leiding met een koerswinst van 4,9 procent. Verlichtingsproducent Signify was hekkensluiter in de MidKap met een verlies van 1,1 procent.

Kering sprong 7,4 procent omhoog in Parijs. De taken van Bizzarri worden voor een overgangsperiode waargenomen door Jean-François Palus, een bestuurslid van Kering. Gucci is goed voor ongeveer twee derde van de winst van Kering en kampt de afgelopen jaren met tegenvallende prestaties. Ook zou Kering praten met adviseurs over een defensiestrategie tegen een activistische aandeelhouder. Die zou onder meer aandringen op een fusie van Kering met het Zwitserse luxebedrijf Richemont (min 1,8 procent in Zürich).

De euro was 1,1194 waard, tegen 1,1230 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 76,21 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 80,21 dollar per vat.