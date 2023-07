Dijsselbloem roept op tot meer EU-steun voor techsector

De Europese Unie (EU) loopt achter met de steun voor nieuwe technologieën en dreigt daardoor afhankelijk te worden van de Verenigde Staten en China. Daarvoor waarschuwt burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven, waar zo’n 6000 technologiebedrijven zijn gevestigd waaronder chipmaker NXP. Chipmachinefabrikant ASML, momenteel het meest waardevolle Europese techbedrijf, is gevestigd in het nabijgelegen Veldhoven.

“We lopen achter en het wordt zeer problematisch”, aldus Dijsselbloem. Volgens de voormalige minister van Financiën zijn de ondersteuningsprogramma’s voor technologische innovaties in de VS en China “zo omvangrijk dat Europa echt in de problemen zit”. Hij prees wel de goede initiatieven op dit vlak van de Europese Commissie, maar verklaarde dat die niet met voldoende kracht worden ondersteund.

De EU heeft onder meer nieuwe maatregelen genomen om de ontwikkeling van groene technologieën te stimuleren in een poging te concurreren met de VS en China. In april keurde de EU ook een plan goed om 43 miljard euro te investeren in de productie van halfgeleiders op eigen bodem.

“Ons antwoord op de huidige internationale economische bedreigingen kan niet alleen gericht zijn op bescherming van onze sectoren. Ze moeten ook gepromoot worden”, aldus Dijsselbloem. Volgens de burgemeester moeten de investeringen vooral gericht worden op technologieën van de toekomst, met name in steden met belangrijke tech-ecosystemen zoals Eindhoven, Dresden, Berlijn en Grenoble.