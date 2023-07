Fabrikanten verkopen fors meer personenauto’s in EU

Autofabrikanten hebben in juni bijna 18 procent meer personenauto’s in de Europese Unie verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Die forse stijging is volgens de Europese brancheorganisatie ACEA vooral te danken aan het einde van toeleveringsproblemen.

Vorig jaar hadden autofabrikanten nog moeite om aan alle onderdelen voor hun nieuwe modellen te komen, wat te maken had met verstoringen van internationale logistieke ketens door de coronapandemie. Maar de afgelopen maanden waren die knelpunten amper nog een probleem, want ook over het eerste halfjaar van 2023 stegen de autoverkopen in Europa met bijna 18 procent.

Auto’s met benzinemotoren hadden het grootste marktaandeel. Van alle in juni verkochte auto’s rijdt ruim 36 procent op benzine. Hybride modellen, met zowel een elektrische motor als een verbrandingsmotor, volgden op de tweede plaats met een aandeel van 24 procent.

De Volkswagen Group, waar ook merken als Audi, Skoda en Porsche onder vallen, was in de eerste zes maanden marktleider. Ruim één op de vier verkochte auto’s in de Europese Unie was afkomstig van het Duitse concern. Stellantis, eigenaar van merken als Peugeot, Citroën, Opel en Fiat, volgde op de tweede plaats en was goed voor ongeveer 18 procent van alle autoverkopen.