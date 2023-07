Goldman Sachs daalt op Wall Street na kwartaalcijfers

Goldman Sachs behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse zakenbank boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Goldman Sachs had onder meer last van het lage aantal beursgangen, fusie- en overnamedeals en aandelenuitgiftes van bedrijven. Doorgaans verdient de zakenbank flink aan die activiteiten. De winst daalde met 62 procent tot net geen 1,1 miljard dollar.

Ook moest de bank flinke afschrijvingen doen op de waarde van commercieel vastgoed en op zijn geplande verkoop van het fintech-onderdeel GreenSky. Het aandeel werd 0,9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de recente sterke opmars. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank na deze maand de rente niet nog verder zal verhogen om de inflatie te bestrijden, zorgde daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 35.085 punten. De hoofdindex sloot dinsdag voor de zevende dag op rij hoger en boekte daarmee de langste winstreeks sinds 2021. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4573 punten en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 14.399 punten. De drie graadmeters staan op de hoogste niveaus sinds april 2022.

Carvana maakte een koerssprong van 22 procent. Beleggers waren blij met de overeenkomst die de online-autoverkoper wist te sluiten om de schuldenberg met 1,2 miljard dollar te verminderen. Ook maakte het bedrijf vervroegd de kwartaalcijfers bekend.

Halliburton zakte 0,9 procent. De oliedienstverlener zag de winst in het tweede kwartaal flink stijgen. De omzet nam echter minder sterk toe dan analisten en beleggers hadden gehoopt.

Western Alliance Bancorp verloor bijna 2 procent. De regionale bank boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Wel zag de bank de klanttegoeden toenemen in de afgelopen periode.

Tesla steeg 0,7 procent. De automaker komt na het slot van de handel op Wall Street met cijfers over het afgelopen kwartaal. Eerder werd al bekend dat er een recordaantal van 466.140 elektrische auto’s zijn afgeleverd door Tesla. Het bedrijf van topman Elon Musk heeft de prijzen verlaagd om zo de verkoop te stuwen.

Ook Netflix (min 0,5 procent) opent na de slotbel de boeken. Beleggers zijn vooral benieuwd naar het aantal nieuwe abonnees van de streamingdienst. In het eerste kwartaal zwakte die groei flink af. Verder vraagt Netflix tegenwoordig een hogere vergoeding aan gebruikers als zij hun account willen delen.