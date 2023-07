Gucci-eigenaar Kering flink hoger op beurs in Parijs

Het Franse luxeconcern Kering werd woensdag ruim 6 procent meer waard op de beurs in Parijs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat topman Marco Bizzarri van het modemerk Gucci in september zal worden vervangen. Zijn taken worden voor een overgangsperiode waargenomen door Jean-François Palus, een bestuurslid van Kering. Gucci is goed voor ongeveer twee derde van de winst van Kering en kampt de afgelopen jaren met tegenvallende prestaties.

In Amsterdam ging de aandacht uit naar ASML. De chipmachinefabrikant heeft de orders in het tweede kwartaal zien toenemen en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Topman Peter Wennink merkte wel op dat klanten van ASML in verschillende marktsegmenten voorzichtiger zijn geworden door aanhoudende macro-economische onzekerheden. Het aandeel steeg 0,6 procent.

ASML staat in het middelpunt van de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Zo mag het bedrijf bepaalde machines niet leveren aan China om te voorkomen dat het land zelf geavanceerde chips kan maken die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Wennink denkt echter niet dat de extra beperkende exportmaatregelen vanuit de VS een grote impact zullen hebben op de vooruitzichten.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 776,53 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 929,44 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent. Het statistiekbureau Eurostat meldde daarbij dat de inflatie in het eurogebied in juni conform de eerdere raming is afgenomen tot 5,5 procent. De Londense FTSE-index steeg 1,4 procent, na een sterker dan verwachte afkoeling van de Britse inflatie in juni tot 7,9 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,5 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich volgde met een plus van 1,3 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal en verzekeraar NN Group stonden onderaan, met verliezen van rond de 1 procent.

In de MidKap behoorde vastgoedbedrijf WDP tot de kopgroep met een plus van 4 procent, dankzij een adviesverhoging door de Franse bank BNP Paribas Exane. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway deed het nog beter en werd 5 procent meer waard. In Parijs klom Renault 0,8 procent, na een stijging van de autoverkopen in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,1228 waard, tegen 1,1230 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 75,98 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 80,04 dollar per vat.