Koeriersbedrijf GLS stuurt e-mails naar verkeerde adressen

Koeriersbedrijf GLS Netherlands kampt met een storing waardoor een onbekend aantal klanten onbedoelde e-mails hebben ontvangen van de pakkettenbezorger. “Wij zijn hiervan op de hoogte en we onderzoeken de oorzaak en gevolgen hiervan”, meldt het bedrijf op zijn website.

Al het mailverkeer vanuit GLS Netherlands is tijdelijk stopgezet “om zo voor nu een einde te maken aan het probleem”. Ook gaat GLS met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek over een eventuele melding. De NOS meldde dinsdagavond dat het zou gaan om een datalek.