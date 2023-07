Modehuis Gucci vervangt topman om tegenvallende resultaten

Het Italiaanse modehuis Gucci, waar de verkopen al tijden tegenvallen, vervangt zijn topman. Hij wordt opgevolgd door de algemeen directeur van de groep. Marktkenners hopen dat met de wijziging in de top het ondermaats presterende luxemerk weer opkrabbelt.

Gucci blijft al jaren achter bij zijn concurrenten met de verkopen van luxe tassen, schoenen en juwelen. Zo werd in het laatste kwartaal van vorig jaar 14 procent minder verkocht dan een jaar eerder. Andere merken van moederbedrijf Kering zoals Alexander McQueen, Stella McCartney en Balenciaga, presteerden veel beter.

Op de financiële markten werd woensdag daarom verheugd gereageerd. De aandelenkoers van Kering, het Franse moederconcern van Gucci, maakte een koerssprong van bijna 6 procent.

De huidige bestuursvoorzitter Marco Bizzarri, die sinds 2015 topman is, verlaat het bedrijf in september. Hij wordt opgevolgd door Jean-François Palus, die momenteel algemeen directeur is van de groep.

Volgens de plannen moet hij een herstructurering van het luxemerk gaan doorvoeren om de resultaten te verbeteren. Gucci is goed voor ongeveer twee derde van de winst van luxeconcern Kering.

Gucci zag in november ook al zijn creatief directeur Alessandro Michele vertrekken. Hij werd opgevolgd door Sabato de Sarno, die naar verwachting in september zijn eerste collectie voor het merk zal onthullen. Het vertrek van Michele zou ook te maken hebben met tegenvallende inkomsten.