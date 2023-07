Techinvesteerder SoftBank bij stijgers op hogere beurs in Tokio

SoftBank behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. De grote Japanse techinvesteerder profiteerde van de koersstijgingen in de Amerikaanse techsector en won 1,8 procent. De stemming werd daarbij gesteund door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank na deze maand zal stoppen met het verhogen van de rente en de grootste economie ter wereld een recessie zal weten te vermijden.

De Japanse banken lieten een gemengd beeld zien ondanks de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse banken Morgan Stanley, Bank of America en Charles Schwab. Vorige week kwamen branchegenoten JPMorgan Chase en Wells Fargo al met sterke resultaten. Sumitomo Mitsui Financial Group won 0,1 procent in Tokio en Mizuho Financial Group daalde 1 procent.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde kort voor sluiting van de markt 0,8 procent in de plus. Autofabrikant Toyota deed goede zaken met een koerswinst van 1,5 procent. Winkelketen Seven & i Holdings daalde 0,1 procent na een forse omzetdaling in het afgelopen kwartaal.

De Chinese beurzen gingen opnieuw omlaag door de aanhoudende zorgen over het zwakke economische herstel in het land en het uitblijven van meer stimuleringsmaatregelen van de overheid. De Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,2 procent in en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,3 procent. Het grote Chinese webwinkelconcern Alibaba daalde 1 procent en internet- en gamebedrijf Tencent zakte dik 2 procent.

In Seoul raakte de Kospi 0,2 procent kwijt, mede door koersverliezen van de Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung (min 0,7 procent) en SK Hynix (min 0,9 procent). De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent. Woodside steeg ruim 1 procent. De grootste Australische olie- en gasproducent zag de omzet dalen in het tweede kwartaal door de zwakkere energieprijzen en onderhoudswerkzaamheden, maar hield wel vast aan zijn doelstellingen.