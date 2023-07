Zakenbank Goldman Sachs bij winnaars op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs poetste een openingsverlies weg en stond bij de winnaars op Wall Street met een stijging van 1 procent. De bank boekte in het afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht, maar de vooruitzichten leken beleggers mee te vallen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,3 procent op 35.061,21 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4565,72 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg licht tot 14.358,02 punten. De drie hoofdgraadmeters staan op de hoogste niveaus sinds april 2022.

Goldman Sachs had onder meer last van het lage aantal beursgangen, fusie- en overnamedeals en aandelenuitgiftes van bedrijven. Doorgaans verdient de zakenbank flink aan die activiteiten. Ook moest de bank flinke afschrijvingen doen op de waarde van commercieel vastgoed en op zijn geplande verkoop van het fintech-onderdeel GreenSky. De nettowinst daalde daardoor met 62 procent tot net geen 1,1 miljard dollar.

Carvana maakte een koerssprong van ruim 40 procent. Beleggers waren blij met de overeenkomst die de online-autoverkoper wist te sluiten om de schuldenberg met 1,2 miljard dollar te verminderen. Ook maakte het bedrijf vervroegd de kwartaalcijfers bekend.

Halliburton zakte bijna 3 procent. De oliedienstverlener zag de winst in het tweede kwartaal flink stijgen. De omzet nam echter minder sterk toe dan analisten en beleggers hadden gehoopt.

Western Alliance Bancorp ging bijna 8 procent vooruit. De regionale bank boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Wel zag de bank de klanttegoeden toenemen in de afgelopen periode.

Tesla daalde 0,7 procent. De automaker komt na het slot van de handel op Wall Street met cijfers over het afgelopen kwartaal. Eerder werd al bekend dat er een recordaantal van 466.140 elektrische auto’s zijn afgeleverd door Tesla.

De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1194 dollar bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 75,26 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 79,35 dollar per vat.