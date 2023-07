ACM legt boete op voor verboden prijsafspraken verkeersborden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan Agmi. Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf samen met concurrent Brimos in het geheim prijsafspraken gemaakt bij vier offertes voor het maken van verkeersborden. Door de verboden afspraken heeft de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) minder concurrerende biedingen gekregen voor de blauwe borden langs de wegen.

Omdat Brimos in 2021 als eerste de verboden afspraken bij de toezichthouder heeft gemeld en het kartel heeft opgebiecht, hoeft dat bedrijf een boete van 135.000 euro niet te betalen. Agmi meldde zich tijdens het onderzoek en krijgt daarom een korting van 60 procent op de boete. Het bedrijf moet nu 56.000 euro betalen.

“Het is belangrijk dat bij aanbestedingen verschillende partijen onafhankelijk van elkaar hun prijs geven. Alleen dan is het een eerlijke aanbesteding”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Volgens hem is de NBd door de twee bedrijven misleid, wat kan hebben geleid tot hogere prijzen voor de verkeersborden. “Het is goed dat de bedrijven schoon schip hebben gemaakt en de verboden afspraken bij ons hebben gemeld.”