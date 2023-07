ASMI, Besi en ASML zakken in rode AEX na cijfers TSMC

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML kregen donderdag rake klappen op de Amsterdamse beurs. Een flinke winstdaling van de Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van de chipmachines van ASML, zorgde voor verkoopdruk in de sector. Het was voor het eerst in vier jaar dat TSMC de winst zag dalen. Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er ook minder vraag naar chips. Het bedrijf verlaagde dan ook de omzetverwachting voor het hele jaar.

ASMI liep de grootste schade op en zakte 5,5 procent. ASML kreeg een tik van 4 procent. Een dag eerder had de chipmachinemaker al bijna 2 procent ingeleverd na publicatie van de kwartaalcijfers. Besi raakte ruim 3 procent kwijt.

Tegenvallende resultaten van Tesla en Netflix zorgden daarbij voor extra koersdruk in de sterk gestegen techsector. Videostreamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, maar de omzet viel wel tegen. Autofabrikant Tesla boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar zag de winstmarge dalen door prijsverlagingen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 770,48 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 932,65 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,7 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 2,8 en 1,7 procent. Ook verzekeraar NN Group en olie- en gasconcern Shell stonden bij de stijgers, met plussen van 1,4 en 0,9 procent.

Viaplay zag bijna 40 procent aan beurswaarde verdampen in Stockholm na publicatie van de kwartaalcijfers. De Zweedse streamingdienst, die recent al twee winstwaarschuwingen gaf, trekt zich terug uit veel landen, maar blijft wel actief in Nederland. Met de reorganisatie verdwijnt ook een kwart van alle banen bij Viaplay.

In Londen zakte easyJet 2,6 procent. De Britse budgetmaatschappij waarschuwde bij de publicatie van de kwartaalcijfers voor meer vertragingen en annuleringen deze zomer door stakingen en drukte in het Europese luchtruim. Zo draagt volgens topman Johan Lundgren de oorlog in Oekraïne bij aan de krapte in het luchtruim, met name in Duitsland. Daar vliegen nu meer vliegtuigen die normaal gesproken via Rusland zouden gaan.

De euro was 1,1210 waard, tegen 1,1194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 75,46 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 79,59 dollar per vat.