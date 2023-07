Beurs in Shanghai licht lager na uitblijven rentestap China

De aandelenbeurs in Shanghai ging donderdag licht omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijke rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar ongewijzigd te laten op respectievelijk 3,55 procent en 4,2 procent. Het besluit volgt op de tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Beleggers hadden daardoor gehoopt op meer steunmaatregelen van Beijing om het kwakkelende herstel aan te jagen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. De Chinese centrale bank nam wel stappen om de koers van de yuan te stutten, die dit jaar met meer dan 3 procent is gedaald. De Hang Seng-index in Hongkong toonde wel wat herstel na de recente koersdalingen en klom 0,3 procent. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent klom 0,7 procent, terwijl webwinkelconcern Alibaba 0,4 procent verloor.

De Nikkei in Tokio leverde 1,1 procent in na publicatie van de Japanse handelscijfers. De export van het land steeg in juni met 1,5 procent, terwijl de import met 12,9 procent daalde. Japan had daardoor voor het eerst in bijna twee jaar te maken met een handelsoverschot.

De Japanse luchtvaartmaatschappijen gingen licht omhoog. In de eerste zes maanden van het jaar ontving Japan voor het eerst weer meer dan 10 miljoen buitenlandse bezoekers sinds de coronapandemie. Japan Airlines won 0,2 procent en ANA Holdings steeg 0,5 procent. De chipbedrijven stonden daarentegen onder druk. Chiptester Advantest zakte 4 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor ruim 1 procent.

De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent na een meevallend werkloosheidscijfer. Die bleef in Australiƫ namelijk in juni ongewijzigd op 3,5 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent. De grote Zuid-Koreaanse chipproducenten Samsung en SK Hynix daalden 0,4 procent en 0,7 procent.