Bronnen: FTC wil procedure tegen overname Activision pauzeren

De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC staat op het punt om een eigen zaak tegen de overname van gamesbedrijf Activision Blizzard – bekend van het populaire schietspel Call of Duty – door Microsoft te pauzeren. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Eerder mislukte een poging van de FTC om die overeenkomst ter waarde van 69 miljard dollar via de rechter te blokkeren.

Daartegen tekende de waakhond toen beroep aan dat volgens de bronnen nog wel gewoon in stand blijft. Mocht de FTC een eigen procedure nu onderbreken, dan lijkt voor Microsoft en Activision de deur open te staan om het gesprek aan te gaan met de FTC. Volgens de ingewijden kunnen zij zo druk uitoefenen om tot een schikking te komen, maar kunnen de bedrijven ook de FTC proberen over te halen het verzet tegen de deal helemaal te staken.

Over de overname van Activision is veel ophef omdat Microsoft met de Xbox zijn eigen spelcomputer heeft en toezichthouders bang zijn dat spellen van Activision straks alleen nog maar voor die eigen console zullen verschijnen. Microsoft heeft nu wel een deal met Sony gesloten dat Call of Duty ook na de overname blijft verschijnen op de PlayStation-computers van het Japanse technologieconcern. Dat zou moeten helpen met het wegnemen van zorgen bij toezichthouders over het verstoren van concurrentie.

Microsoft en Activision verlengden woensdag de deadline voor het sluiten van de overname tot 18 oktober. De oude deadline verliep dinsdag. Microsoft krijgt daardoor drie maanden langer de tijd om alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders rond te krijgen. Verder hebben de partijen afgesproken dat het bedrag dat Microsoft moet betalen aan Activision als de deal toch niet doorgaat, wordt verhoogd naar 3,5 miljard dollar. Dat was eerder 3 miljard dollar.