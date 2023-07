Brussel keurt Franse en Duitse steun voor staalfabrieken goed

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de honderden miljoenen euro’s aan financiële steun die Frankrijk en Duitsland willen geven voor de vergroening van staalfabrikanten. Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie is die staatssteun geoorloofd, omdat de subsidies noodzakelijk zijn voor het verlagen van de CO2-uitstoot bij de staalproductie.

Duitsland mag dankzij de beslissing een subsidie van 550 miljoen euro uitkeren aan de staaldivisie van industrieconcern ThyssenKrupp. Dat geld is nodig voor de vervanging van een hoogoven, die werkt op relatief vuile kolen. Daarvoor in de plaats komt een installatie die eerst werkt met aardgas en later moet overgaan op waterstof.

Daarnaast draagt de Duitse overheid in de eerste tien jaar na de bouw van die fabriek bij aan de extra kosten voor de inkoop van ‘groene’ waterstof, die is opgewekt met hernieuwbare energie. Daar is ruim 1,4 miljard euro voor begroot door de regering.

In Frankrijk krijgt de regering toestemming om 850 miljoen euro subsidie uit te keren aan de staalfabriek van ArcelorMittal in Duinkerke. Die financiert met dat geld vervangers van twee van de drie aanwezige hoogovens. Ook hier bestaat het alternatief uit een oven waar aardgas of waterstof wordt gebruikt.

In Nederland heeft Tata Steel ook grote vergroeningsambities voor zijn staalfabriek bij IJmuiden, waar nu nog twee kolengestookte hoogovens staan. Ook hier moeten installaties verrijzen waar ijzererts met behulp van aardgas of waterstof wordt omgezet in ijzer, naast een op elektriciteit werkende oven. De Brusselse goedkeuringen voor staatssteun kunnen een opsteker zijn, want ook Tata Steel Nederland zegt aanzienlijke financiële steun nodig te hebben van de overheid.