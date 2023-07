Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zetten AEX in het rood

De AEX-index op het Damrak is donderdag omlaaggegaan. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML kregen rake klappen en stonden onderaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met minnen tot bijna 5 procent. Chipmachinefabrikant ASML kreeg een tik van 3,9 procent. Een dag eerder had het bedrijf al bijna 2 procent ingeleverd na publicatie van de kwartaalcijfers. Een flinke winstdaling van de Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van ASML, zorgde donderdag voor extra verkoopdruk.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de resultaten van Tesla en Netflix, die woensdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Videostreamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, maar de omzet viel wel tegen. Autofabrikant Tesla boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar zag de winstmarge dalen door prijsverlagingen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 769,97 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 928,41 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,3 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,3 procent. Ook olie- en gasconcern Shell stond bij de stijgers, met een plus van 1 procent. In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een winst van 3 procent. Technologiegroep TKH sloot de rij met een verlies van dik 2 procent. Bij de kleinere bedrijven won Sligro dik 1 procent. Het groothandelsbedrijf behaalde ruim 24 procent meer omzet in de eerste zes maanden van 2023.

Viaplay zag een derde aan beurswaarde verdampen in Stockholm na publicatie van de kwartaalcijfers. De Zweedse streamingdienst, die recent al twee winstwaarschuwingen gaf, trekt zich terug uit veel landen, maar blijft wel actief in Nederland. Met de reorganisatie verdwijnt ook een kwart van alle banen bij Viaplay.

In Londen daalde easyJet 0,4 procent. De Britse budgetmaatschappij vervoerde van april tot en met juni meer passagiers en wist de omzet verder op te voeren met hogere ticketprijzen en extra inkomsten voor bijvoorbeeld het meenemen van handbagage. Tegelijkertijd waarschuwde easyJet dat stakingen in de luchtvaartsector de optimistische vooruitzichten kunnen verstoren.

De euro was 1,1217 waard, tegen 1,1194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 75,30 dollar. Brentolie werd iets duurder op 79,48 dollar per vat.