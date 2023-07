Damrak koerst af op lager begin na cijfers Tesla en Netflix

De AEX-index op het Damrak koerst donderdag af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van de toonaangevende Amerikaanse bedrijven Tesla en Netflix, die gemengd werden ontvangen. Videostreamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, maar de omzet viel wel wat tegen. Autofabrikant Tesla boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar zag de winstmarge dalen door prijsverlagingen.

Op Beursplein 5 kwamen kleinere bedrijven als groothandel Sligro en apparatenproducent Nedap met cijfers. Sligro behaalde ruim 24 procent meer omzet in de eerste zes maanden van 2023. Volgens het groothandelsbedrijf weet de consument zijn weg naar de horeca nog steeds goed te vinden. De bestedingen blijven op peil en de markt groeit. Dat wordt volgens het bedrijf wel grotendeels gedreven door prijsstijgingen, want de volumes in de markt staan onder druk.

Nedap zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft stijgen. Topman Ruben Wegman sprak daarbij van een robuuste groei en verbeteringen in de toeleveringsketen. Ook voor de tweede jaarhelft rekent het bedrijf op groei.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent lager. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent na het uitblijven van verdere steunmaatregelen van de overheid om de economie aan te jagen. Zo hield de Chinese centrale bank twee belangrijke rentetarieven ongewijzigd.

ASML blijft ook in de belangstelling staan. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg schroefden het koersdoel voor het aandeel flink op. De chipmachinemaker zakte woensdag nog bijna 2 procent na bekendmaking van de kwartaalcijfers. Ook zal ASML mogelijk bewegen op de resultaten van zijn belangrijke klant TSMC. De Taiwanese chipmaker zag de winst in het afgelopen kwartaal met dik 23 procent dalen door de afnemende vraag naar elektronica.

In Stockholm gaat de aandacht uit naar Viaplay. De Zweedse streamingdienst maakte zijn kwartaalresultaten bekend, na de recente winstwaarschuwingen van het bedrijf, dat in Nederland bekend is van de uitzendingen van onder meer de Formule 1-races. Viaplay dook in het tweede kwartaal in de rode cijfers en kondigde aan meer dan een kwart van het personeel te ontslaan.

De euro was 1,1211 waard, tegen 1,1194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 75,34 dollar. Brentolie werd iets duurder op 79,48 dollar per vat.