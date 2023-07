EU verlengt sancties Rusland om invasie Oekraïne met zes maanden

De EU verlengt haar economische sancties tegen Rusland met zes maanden vanwege de voortdurende “destabiliserende acties van Rusland in Oekraïne”, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel besloten. De strafmaatregelen tegen bepaalde economische sectoren werden voor het eerst kort na de Russische annexatie van de Krim in 2014 ingevoerd en zijn sinds de invasie van Oekraïne eind februari 2022 steeds aanzienlijk uitgebreid.

De sancties worden verlengd tot 1 februari 2024. Het gaat bijvoorbeeld om beperkingen op de handel en financiering van producten en technologie die niet alleen civiel maar ook militair door Rusland zou kunnen worden gebruikt, zoals bepaalde software, chemicaliën of biologisch materiaal.

Verder staat de vervoerssector op de sanctielijst. Zo mogen Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer op EU-luchthavens komen en zijn Russische schepen, op enkele uitzonderingen na, niet meer welkom in de Europese havens. Er geldt ook een verbod op de invoer of overdracht van ruwe olie en bepaalde aardolie­producten over zee van Rusland naar de EU.

Ook de banksector is aangepakt. Veel Russische banken hebben geen toegang meer tot de elektronische financiële berichtendienst SWIFT waarmee internationale betalingen gemakkelijker zijn. De EU heeft ook meerdere vergunningen voor omroep­activiteiten en mediakanalen opgeschort om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.