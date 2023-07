Flinke verliezen voor Netflix en Tesla op Wall Street

Netflix en Tesla hebben donderdag flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van New York. Tesla werd dit jaar fors meer waard, en boekte in tussen april en juli een recordomzet. Maar de winstmarge daalde door prijsverlagingen om de vraag naar elektrische auto’s op te krikken. Het bedrijf van miljardair Elon Musk houdt wel vast aan de doelstelling om dit jaar ongeveer 1,8 miljoen auto’s te produceren. Het aandeel verloor 9,7 procent.

Weliswaar kreeg Netflix er het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, toch vielen de omzet en vooruitzichten tegen voor beleggers. Verder was het volgens de streamingdienst nog te vroeg om iets te zeggen over de gevolgen van de strengere aanpak van het delen van accounts en de introductie van een goedkoper abonnement met reclames. Het aandeel zakte 8,4 procent.

De Dow-Jonesindex stond bij het slot van de handelsdag op Wall Street 0,5 procent hoger op 35.225,18 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4534,87 punten. De koersverliezen van Netflix en Tesla drukten op techbeurs Nasdaq, die 2,1 procent verloor tot 14.063,31 punten. Dat is het grootste verlies sinds februari 2021.

Keurig Dr Pepper steeg 1,7 procent. Het frisdrankenbedrijf maakte bekend een belang van 33 procent te nemen in de Amerikaanse koffieproducent La Colombe. Met die deal is 300 miljoen dollar gemoeid, waarmee Keurig Dr Pepper de op een na grootste investeerder wordt.

United Airlines steeg 3,2 procent. De luchtvaartmaatschappij profiteerde van het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen na de coronacrisis en boekte meer omzet en winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen in de smaak bij beleggers. Concurrent American Airlines, die ook met cijfers kwam, verloor juist 6,2 procent. In tegenstelling tot United Airlines, is deze luchtvaartmaatschappij minder hoopvol over de vooruitzichten voor dit kwartaal.

Casinobedrijven MGM Resorts, Las Vegas Sands en Wynn Resorts zakten tot 5,4 procent. Aanleiding waren de tegenvallende reizigersaantallen voor het Aziatische gokparadijs Macau, die Las Vegas Sands meldde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Deze zijn onder het niveau van 2019, wat volgens het casinobedrijf komt door het langzame herstel van de Chinese economie.

De euro was 1,1130 dollar waard, tegen 1,1142 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 75,63 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 79,68 dollar.