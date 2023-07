FNV: waterstof voor staalproductie Tata Steel is een ‘must’

Het is van groot belang dat staalproducent Tata Steel inzet op het gebruik van waterstof om de staalproductie te verduurzamen. Alleen op die manier kan het bestaansrecht van Tata Steel en de werkgelegenheid in IJmuiden op de lange termijn gewaarborgd worden. Dat zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin.

Tata Steel heeft gezegd alle opties voor zijn duurzaamheidsplannen te bekijken. Naast waterstof gaat het dan ook om het gebruik van aardgas of elektriciteit voor de productie van staal. Maar volgens Lacin is waterstof de beste keuze want daarmee kan Tata namelijk de meest hoogwaardige staalproducten blijven maken. Als bepaalde producten niet meer gemaakt kunnen worden, komt de toekomst van Tata Steel in het gedrang, met dus ook gevolgen voor de werkgelegenheid, aldus de FNV-bestuurder.

Volgens Lacin heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat waterstof het meest kansrijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Tata Steel. Ook wordt daardoor de overlast voor de leefomgeving het beste tegengegaan en blijft volgens hem het “werkgelegenheidsplaatje” kloppen. “Waterstof is dus een must”, aldus Lacin.

Tata Steel benadrukt wel dat er nog geen besluit is genomen over hoe nu verder wordt gegaan met de duurzaamheidsplannen voor de staalfabriek in IJmuiden. Na de zomer wordt daar een besluit over genomen. “We wachten dus af, maar we geven nu wel een signaal dat waterstoftechnologie de juiste keuze is”, stelt Lacin. FNV is nauw betrokken bij de duurzaamheidsplannen van Tata Steel.