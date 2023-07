Havenbaas: Nederland met gas ‘veel beter’ voorbereid op winter

Nederland is wat betreft gasimport “veel beter” voorbereid op de winter dan vorig jaar, maar gas zou zomaar toch nog behoorlijk duurder kunnen worden. “Het ziet er wat beter uit, dat betekent geen garantie dat we zonder pieken in de gasprijs de winter doorkomen”, stelt interim-baas Boudewijn Siemons van de Rotterdamse haven. Wel noemt hij het “een geruststellende gedachte” dat er inmiddels een goed energiesysteem is opgebouwd als alternatief voor aardgas uit Rusland, dat voorheen per pijpleiding naar Europa kwam.

“Vorig jaar was de bottleneck vooral de gastoevoer”, heeft de waarnemend topman van het Havenbedrijf Rotterdam laten weten bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de haven. “Maar nu zijn we veel beter voorbereid dan een jaar geleden.”

Zo is de overslag van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Rotterdam in heel vorig jaar met bijna 64 procent gestegen. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide deze overslag nog eens met zo’n 10 procent. Dit lng komt voornamelijk uit de Verenigde Staten.

Een ander voorbeeld is de toegenomen capaciteit in de Groningse Eemshaven. Daar ligt tegenwoordig ook een drijvende terminal die lng kan omzetten naar gasvormig aardgas.

Siemons wijst ook op de gasvoorraad. Die is nu al veel beter gevuld dan vorig jaar rond deze tijd, weet hij. Vorig jaar is het uiteindelijk wel gelukt om de gasopslag helemaal te vullen. Maar dat moest toen wel door redelijk op het laatste moment fors gas in te kopen. Dat ging daarom gepaard met een “ontzettend hoge gasprijs”, aldus Siemons.

Volgens de havenbaas is de vraag of Nederland in de winter opnieuw een spannend gasseizoen tegemoet gaat evenwel nog niet met zekerheid te beantwoorden. “Dat hangt af van twee zaken: natuurlijk het weer en de vraag naar gas uit China.” Siemons benadrukt nog niet te kunnen voorspellen of het een koude winter wordt. “Ik ben geen weerman.” Over China kan hij iets meer zeggen, al blijft hij een slag om de arm houden. “Ik denk niet dat de Chinese economie opeens omklapt.”

De economische groei in China is recent juist duidelijk afgezwakt. Maar als de Chinese economie opeens toch weer een stuk harder zou gaan draaien, dan kan de vraag naar lng daar toenemen. Dat kan dan ook de prijs van lng opjagen, met in Europa een hogere gasprijs tot gevolg.

Eerder zei het Internationaal Energieagentschap (IEA) ook al dat de prijzen op de Europese aardgasmarkt deze winter nog steeds flink kunnen gaan bewegen, ook al lijkt de energiecrisis op zijn retour.